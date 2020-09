IKEA gaat het komende jaar 600 miljoen euro extra investeren in duurzaamheid. Dat maakt de houdstermaatschappij Ingka Group, die de meeste winkels van het Zweedse meubelmerk bezit, woensdag bekend.

Het geld gaat naar innovatieve bedrijven en naar manieren om de eigen bedrijfsvoering schoner te maken. IKEA heeft zich als doel gesteld om over tien jaar helemaal klimaatneutraal te werken.

De komende periode wil het bedrijf het gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen naar nul. Verder wordt bekeken in hoeverre de pensioenfondsen waarmee de Ingka Group samenwerkt, voldoen aan de ESG-standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

IKEA zegt dat de ecologische voetafdruk van het bedrijf het afgelopen jaar met 4,3 procent is verminderd bij een financiële groei van 6,5 procent. Het bedrijf investeert onder meer in windturbines en zonnepanelen. In Nederland liggen bijna 40.000 zonnepanelen op de daken van de winkels en het distributiecentrum.