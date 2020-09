Virgin, de luchtvaartmaatschappij van Richard Branson, is voorlopig van een faillissement gered. Het hooggerechtshof in Londen ging woensdag akkoord met een reddingsplan waarmee 1,2 miljard pond (1,35 miljard euro) is gemoeid.

Net als veel concurrenten is het bedrijf door de coronacrisis in grote problemen geraakt. Eerder klopte Virgin vergeefs bij de Britse overheid aan voor steun.

Schuldeisers zullen vanwege de deal een deel van het openstaande krediet kwijtschelden. Eigenaar Branson steekt zelf extra geld in het bedrijf en een Amerikaanse vermogensbeheerder draagt ook bij.

De flamboyante Britse zakenman is voor 51 procent eigenaar van Virgin, de overige 49 procent is in handen van de Amerikaanse maatschappij Delta Air Lines. Virgin had eerder gezegd dat de stekker er eind deze maand uit moest als een financiële impuls zou uitblijven.

De schuldeisers van de maatschappij hadden al met het reddingsplan ingestemd, maar er was ook toestemming van de rechter nodig.