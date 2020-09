Ouders die de kinderopvang volledig zelf betalen, worden toch nog gecompenseerd voor de periode waarin ze hun kinderen niet naar de opvang konden brengen door de coronacrisis. Staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken trekt daar 8,5 miljoen euro voor uit, zo staat woensdag in een begroting.

Door de coronacrisis waren de kinderopvangcentra in het voorjaar voor de meeste kinderen tijdelijk gesloten. Het kabinet riep toen op om de opvang wel te blijven betalen en beloofde dat alle ouders daar compensatie voor zouden krijgen. De meeste ouders kregen die compensatie zonder problemen, maar voor zo'n drieduizend ouders bleef het maandenlang onduidelijk of ook zij hun geld zouden terugkrijgen.

Het ging om ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Bijna alle ouders die hun kinderen naar de kinderopvang of een gastouder brengen, krijgen kinderopvangtoeslag, ongeacht hun inkomen. Maar in specifieke situaties vervalt dat recht, bijvoorbeeld als een van de ouders niet werkt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid.

BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, is erg blij dat de ouders toch nog de coronacompensatie krijgen. "We hebben hier een lange strijd voor gevoerd die veel energie kostte, maar uiteindelijk is het gelukt", zegt voorzitter Gjalt Jellesma tegen NU.nl.

Hoe en wanneer de ouders hun geld precies terugkrijgen, wordt nog uitgewerkt.