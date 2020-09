De huizenprijzen blijven maar stijgen: gemiddeld kost een huis in Nederland een kleine 337.000 euro. Mensen komen hierdoor moeilijk aan een koopwoning en staken zelfs hun zoektocht. In gesprek met NU.nl vertellen vier woningjagers waarom zij hun ideale huis nog niet hebben kunnen kopen.

Rogier van den Oord: 'Ik kies eieren voor mijn geld'

"Tijdens mijn studietijd heb ik een sociale huurwoning in Warmond bemachtigd en was van plan na zo'n drie jaar een grotere woning te kopen. Vier jaar geleden begon ik eigenlijk net te laat met het rondkijken op de woningmarkt. Natuurlijk heb ik wel enkele eisen gesteld. Ik wil dicht bij de Randstad blijven, drie à vier kamers en een achtertuin."

"Door mijn studielening was mijn budget beperkt en daarom zocht ik naar een opknapwoning. Bij de eerste bezichtigingen kwam ik al direct mensen tegen die 10.000 tot 20.000 euro boven de vraagprijs boden. Dat staat gewoon niet in verhouding tot wat de huizen waard zijn. Inmiddels zit ik 7,5 jaar in mijn sociale huurwoning. Ik ben een scheefhuurder, maar val tussen wal en schip."

"Mijn maximale hypotheek, zo'n 180.000 euro, is hard de grond ingedrukt door mijn studielening. Er blijft daardoor maar een handvol woningen over in mijn regio, waar de hoofdprijs gevraagd wordt. In je eentje kom je er niet tussen. Waarom dan niet uit de Randstad verhuizen? Elke dag twee uur reizen is op lange termijn niet te doen en thuiswerken is geen belofte voor de toekomst."

"Ik kies nu eieren voor mijn geld en blijf maar als scheefhuurder zitten. Zo kan ik mijn studieschuld aflossen en hoop ik dat over vijf jaar de huizenprijzen zijn genormaliseerd."

Peter: 'Het is min of meer een principekwestie'

"Mijn vriendin en ik zijn eind twintig, verdienen goed en hebben ruim 50.000 euro spaargeld. De financiering van een huis lijkt geen probleem, maar we komen er nauwelijks tussen zonder ons budget te verhogen. We zoeken een woning rondom Utrecht voor ruim 300.000 euro. Als zo'n woning vervolgens wordt verkocht voor 360.000 euro, dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. We kunnen wel zoveel betalen, maar doen het niet. Dat is min of meer een principekwestie."

"Het platteland is voor ons ook geen optie. We wilden het wel ontdekken, maar komen allebei uit de stad. Zoveel groter en goedkoper zijn de woningen daar ook niet."

"Sinds drie weken huren we een duur appartement in de wijk waar we wilden wonen. Dan zitten we er maar alvast, hopend dat de marktomstandigheden verbeteren en ons droomhuisje voorbij komt."

Goof van Doorn: 'Wil kunnen genieten van mijn pensioen'

"Samen met mijn vrouw woon ik sinds 1985 in een ruime eengezinswoning in Purmerend. We zijn nu beiden zestigplussers en met het oog op de toekomst zoeken we een appartement of een andere gelijkvloerse woning. Wat we ook proberen of doen, er komt niks vrij. We staan al lang ingeschreven bij de gemeente, maar dat helpt niet. Voor sommige seniorenwoningen verdienen we te veel, dus moeten we zoeken in de vrije sector. Maar daar zijn de woningen veel te duur."

"400.000 euro zouden we nu wel kunnen betalen, maar dan komen we over een paar jaar - als we met pensioen zijn - financieel in de knoop. Dan worden de maandlasten veel te hoog. Ik wil wel kunnen genieten van mijn pensioen en bijvoorbeeld op vakantie kunnen met de caravan."

"Het is een vervelende situatie, omdat ik verwacht had dat het sneller zou gaan. We wonen met zijn tweeën in een te groot huis."

Sabrina Bunt: Niet alleen in de Randstad een probleem

"Ik woon samen met mijn vriend in Deventer. Bijna vijf jaar geleden hebben we ons vorige huis met verlies verkocht. Het plan was om naar Zuid-Duitsland te vertrekken voor mijn werk. Toen dat niet doorging, zijn we gaan huren met de gedachte dat we ons droomhuis, een klein boerderijtje met een beetje grond, snel zouden tegenkomen. Maar we hebben te lang gewacht en hebben de hoop opgegeven."

"We kunnen nu een opknapper kopen voor 450.000 euro, maar dan hebben we geen budget meer om op te knappen. Bovendien willen we niet het risico lopen dat ons huis onder water komt te staan. Een rijwoning? Dan betaal ik daar alsnog te veel voor en doe ik de starters tekort."

"Voor nu wonen we prima in een ruime hoekwoning voor 930 euro in de maand, maar een huis is als investering voor je pensioen wel fijn. We wachten tot ons droomhuis weer betaalbaar is, maar vrezen dat het nog lang kan duren."