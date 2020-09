LEGO heeft in het eerste half jaar van 2020 flink geprofiteerd van de lockdownmaatregelen die mensen overal aan huis gekluisterd hielden. De Deense speelgoedmaker maakte woensdag bij een toelichting op de halfjaarcijfers bekend in de eerste zes maanden 14 procent meer te hebben verkocht.

De hogere consumentenverkopen vertaalden zich in een 7 procent hogere omzet en een 11 procent hogere winst. Dat is te verklaren doordat winkeliers veel uit de bestaande voorraad putten in plaats van nieuwe LEGO-producten in te kopen, mede doordat fabrieken in Mexico en China gesloten waren.

Alle ruim zeshonderd LEGO-winkels zijn in deze periode op enig moment gesloten geweest, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door toegenomen internetverkoop. Het aantal online klanten verdubbelde ten opzichte van dezelfde periode in 2019 tot 100 miljoen.

Fysieke verkoop blijft ook belangrijk, vooral in Azië. LEGO wil in de tweede helft van het jaar ongeveer 120 nieuwe winkels openen, waarvan 80 in China.

CEO Niels Christiansen zegt dat de verkoopcijfers omhoogschoten toen overal op de wereld tot maatregelen werd besloten in verband met de coronapandemie. Het momentum hield volgens hem aan in de periode daarna, waarin mensen geleidelijk weer terugkeerden naar werk en school.