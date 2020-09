De omzet van biologische speciaalzaken steeg in 2019 voor het eerst in vijf jaar. Dit jaar lijkt, mede door COVID-19, nog beter te worden, is woensdag bekendgemaakt door Bionext, een vereniging voor biologische winkels.

Biologische speciaalzaken, zoals Odin, Marqt en Ekoplaza, behaalden vorig jaar een omzet van 327,4 miljoen euro. Dat is 1,8 procent meer dan in het jaar ervoor. Vooral de verkoop van brood en zuivel nam toe, met respectievelijk 10,9 en 3,6 procent.

De omzet bij dergelijke winkels daalde de afgelopen jaren gestaag. Tussen 2015 en 2018 nam de jaaromzet bij biowinkels af van 340 naar 321,6 miljoen euro. Dat kwam deels door gestegen concurrentie van supermarkten, die meer biologische producten gingen verkopen en deels door een daling van het aantal biowinkels. Nederland telt momenteel 315 biologische winkels, waarvan een op de drie tot een keten behoort, zoals Ekoplaza.

Vorig jaar zat de omzet dus weer in de lift. Vermoedelijke oorzaken hiervan zijn volgens Bionext de toegenomen vraag vanuit de consument en het feit dat het biologische assortiment bij supermarkten beperkt is.

Concrete cijfers over 2020 zijn er nog niet, maar een woordvoerder van de belangenvereniging zegt dat de eerste helft van dit jaar zeer goed was. Net als de reguliere supermarkten zagen ook de biologische tegenhangers de opbrengsten stijgen.