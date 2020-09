Australië beleeft door de coronacrisis zijn eerste recessie sinds 1991. Cijfers van het Australische statistische bureau wijzen op een krimp van 0,7 procent in het tweede kwartaal.

De krimp komt boven op een terugval van 0,3 procent in de eerste drie maanden van het jaar. Australië zit daarmee in een technische recessie, waarvoor als definitie twee kwartalen van negatieve bbp-groei geldt.

Wat de situatie voor Australië extra pijnlijk maakt, is dat economisch slechte tijden daar lang geleden zijn. "Ons record van 28 achtereenvolgende jaren van economische groei is nu officieel ten einde. Deze crisis kent geen gelijke", zei minister van Financiën Josh Frydenberg in een reactie.

Op jaarbasis bedraagt de terugval 6,3 procent, de grootste krimp die ooit is gemeten in Australië. Analisten hielden rekening met 5,9 procent, maar een tegenvaller is de afgelopen tijd geweest dat de dichtbevolkte staat Victoria nog steeds in een lockdown zit vanwege het coronavirus.

Een miljoen werklozen

De crisis heeft sinds maart meer dan een miljoen Australiërs hun baan gekost. De regering heeft 300 miljard Australische dollars (zo'n 185 miljard euro) aan stimuleringsmaatregelen uitgegeven. Centrale bank RBA breidde de mogelijkheden om goedkoop geld te lenen deze week uit.

Analisten denken dat het tot begin 2022 zal duren voordat de economische activiteit in het land weer op precoronaniveau zal liggen.