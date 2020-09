Werkenden en werkzoekenden hebben zich massaal aangemeld voor gratis loopbaanadvies, een onderdeel van het coronasteunpakket van het kabinet. Met 22.000 registraties in een maand is er geen plek meer voor nieuwe aanvragen, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag bekend.

Vanaf 1 augustus konden mensen zich aanmelden voor een kosteloos ontwikkeladvies, als onderdeel van het programma NL Leert Door. De geregistreerden krijgen dan een kortlopend traject aangeboden waarbij ze inzicht krijgen in hun loopbaankansen.

Op deze manier wil het kabinet werkenden en werkzoekenden helpen om zich voor te bereiden op veranderingen in de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij niet alleen om advies, maar ook om financiering van online scholing. Het kabinet heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het NL Leert Door-project.

Binnen een maand hebben ruim twintigduizend mensen zich aangemeld voor dit loopbaanadvies, wat ver boven verwachting is. Hierdoor kunnen andere geïnteresseerden geen gebruik meer maken van deze regeling en moeten ze wachten tot er volgend jaar weer plek is. De regeling van volgend jaar maakt onderdeel uit van het vorige week gepresenteerde derde steunpakket. Hoe deze regeling er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk.