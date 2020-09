Het verschil tussen sterke en zwakke economieën in de eurozone moet verkleind worden om zo sterker uit de coronacrisis te komen. Dat stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag in zijn HJ Schoo-lezing. Er moet een einde worden gemaakt aan de scheefgroei, om zo de kans op nieuwe eurocrises te verkleinen en het draagvlak voor Europa in stand te houden.

Knot benoemt een aantal structurele problemen in het europroject die de scheefgroei bevorderen. Zo profiteren bijvoorbeeld sterkere economieën van de gemeenschappelijke wisselkoers die de invoering van de euro tot gevolg had, terwijl zwakkere economieën daar juist hinder van ondervinden.

"De onvolkomenheden in de Economische en Monetaire Unie zijn geen fenomeen zoals het coronavirus, dat zomaar vanuit het niets over ons is gekomen. We hebben ze zelf gecreëerd. En dat betekent dat we het ook kunnen repareren, als we dat willen", aldus Knot. Het coronaherstelfonds waar begin augustus een akkoord over werd bereikt, helpt volgens Knot al een handje met het herstellen van de verschillen binnen Europa.

De andere twee maatregelen die het eurogebied moeten versterken hebben met name te maken met hervormingen. Knot wil dat economisch zwakke landen in economisch betere tijden van de gelegenheid gebruikmaken om de staatsschuld terug te dringen. Verder moeten deze landen op een dusdanige manier hervormen, zodat hun concurrentiepositie toeneemt, stelt de DNB-president.

Knot denkt dat zijn voorstellen wel wat tegenstand zullen krijgen. "Er zullen mensen zijn die zeggen: 'Nog meer Europese integratie? Nu?'", aldus de DNB-president. "We kunnen ervoor kiezen om het niet te doen, maar daar betalen we een prijs voor. Die prijs bestaat uit groeiende economische ongelijkheid tussen de eurolanden, meer schuldencrises, meer noodsteun en een lagere welvaart."