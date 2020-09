Een biertje op een terras of flink zweten in een fitnessclub mag weer, maar het nachtleven moet de deuren voorlopig nog gesloten houden. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt. Het kabinet had eerder 1 september aangestipt als datum voor een mogelijke heropening van het Nederlandse nachtleven, maar dit wordt nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het nieuws komt voor Jorn Lukaszczyk, voorzitter van belangenvereniging Nachtbelang en mede-eigenaar van club BASIS in Utrecht, niet als een verrassing. "Het lag in de lijn der verwachting, maar het is zeer bijzonder dat we dit vandaag pas horen."

Lukaszczyk, wiens belangenvereniging honderd nachtclubs, 4.500 bedrijven en 75.000 medewerkers in het nachtleven vertegenwoordigt, zegt dat het uitstel de zoveelste klap is voor een branche die al flink te lijden heeft gehad onder de coronacrisis.

"Clubs die nog een programma klaar hadden liggen voor het eind van het jaar, moeten die artiesten nu afbellen", aldus de Nachtbelang-voorzitter.

38 Rutte over discotheken en clubs: 'Deuren blijven voorlopig dicht'

'Er moet wel een lichtpuntje komen'

Wat de nachtlevenbranche misschien nog wel het meest steekt, is het gebrek aan licht aan het eind van de tunnel. Een groot deel van de clubs en discotheken heeft de deuren al sinds maart gesloten en heeft nog altijd geen zicht op enige versoepelingen.

"Het is heel frustrerend, we weten niet waar dit eindigt", zegt Kees Bijl, eigenaar van discotheek CUE Breda. "We snappen dat het een moeilijke sector is gezien de coronamaatregelen, maar er moeten oplossingen voor gezocht worden. Er moet wel een lichtpuntje komen."

De gemeente Breda heeft CUE Breda nog enigszins uit de brand geholpen, door toestemming te geven om als café open te gaan. Maar de 135 krukken en vele statafels zijn bij lange na niet voldoende om quitte te spelen, vertelt Bijl.

Leeftijdsgrens in clubs mogelijk een oplossing

Om de lichten weer uit te kunnen doen en de muziek weer aan te kunnen zetten, heeft Nachtbelang een protocol in elkaar gedraaid. Daarin staat onder meer dat een bezoeker maximaal 34 jaar oud mag zijn, omdat de gezondheidsrisico's voor deze groep minder groot zijn. Ook zou het aantal bezoekers teruggedrongen worden en moet er bij het kopen van een kaartje een gezondheidscheck gedaan worden.

De belangenclub heeft maandag het eerste gesprek gehad met het ministerie en het protocol zal worden doorgelicht door het Outbreak Management Team (OMT). Lukaszczyk heeft een goed gevoel overgehouden aan dat gesprek. "De bereidwilligheid om de clubs te openen is het belangrijkste. Bij het gesprek merkte je al: ze luisteren", aldus de nachtclubeigenaar.

"We zullen dat steeds bekijken, ik vind het verschrikkelijk voor ze", zei premier Rutte dinsdag op de persconferentie. "De nachtclubs zijn belangrijk voor het leven in Nederland. We zijn in gesprek wat er nog verzonnen kan worden, maar opengaan is op dit moment gewoon niet verstandig", aldus de premier.

Bijl hoopt dat de dansvloer in CUE Breda snel weer in gebruik genomen wordt. "Het is verschrikkelijk ondernemen op het moment. Het is tegenslag na tegenslag", aldus de ondernemer. "Maar ja", sluit hij af, "je club is ook een soort van kind, je laat hem ook niet gaan."