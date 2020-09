De klimaatimpact van de kledingindustrie is niet mis, en makers hebben het zwaar te verduren door lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. Gelukkig hebben grote winkelketens dit ook door, en bieden veel van hen inmiddels ook een 'duurzame' collectie. Is dit de oplossing voor de bewuste modeliefhebber?

Om antwoord op de vraag te kunnen geven, zoomen we in op de initiatieven van H&M (Conscious), Zara (JOIN LIFE) en Primark (Wellness): drie grote spelers waar bijna iedereen wel eens iets heeft gekocht. Als we bekijken wat ze er zelf over melden, valt op dat er woorden als "verantwoordelijk", "bewust" en "duurzaam" steeds terugkomen, en dat er over recycling en kledinginzameling wordt gesproken. Klinkt goed, maar ook wat vaag.

Want wat is "duurzaam", "bewust" en "verantwoordelijk"? En: is recycling de beste optie? Is kledinginzameling sowieso goed, ook als je er een kortingsbon bij geeft om weer iets nieuws mee te kopen? Wat ook niet helpt is dat de kledingindustrie ingewikkeld is. De productieketen - de weg van de katoenplantage tot de fabriek waar het shirt genaaid wordt - bestaat uit veel stappen. Bij elke stap worden keuzes gemaakt die een effect hebben.

“Er zijn binnen bedrijven zeker mensen die zich inzetten voor verandering, maar die moeten het opnemen tegen de salesafdeling.” Irene Maldini, HvA

'Klimaatimpact is verdubbeld, ondanks verduurzaming'

Irene Maldini doet aan de HvA onderzoek naar de verduurzaming van de kledingindustrie. Ze verwachtte dat nieuwe technologie het verschil kon maken qua klimaatimpact, maar daar is ze tijdens haar research op teruggekomen. "Tussen 2000 en 2015 is de hoeveelheid verkochte kleding verdubbeld, terwijl kledingmerken wel schoner zijn gaan produceren en meer recyclen", vertelt Maldini.

De prijs van kleding is enorm gedaald, terwijl er ook steeds meer wordt geproduceerd. Dat mensen steeds iets nieuws willen en dat bedrijven steeds meer willen verkopen, is de kern van het probleem, zegt Maldini. Fast fashion is hiervan de overtreffende trap, met wekelijks nieuwe items in de rekken. "De impact van elk kledingstuk zou hierdoor moeten halveren om de milieu-impact weer op het niveau van twintig jaar geleden te krijgen."

Van de duurzamere lijnen van fast fashion-bedrijven is Maldini dan ook niet erg onder de indruk. "Iets of iemand die zich om duurzaamheid bekommert is positief. Er zijn binnen die bedrijven zeker mensen die zich inzetten voor verandering, maar die moeten het opnemen tegen de salesafdeling. Economische groei staat voor deze bedrijven voorop, terwijl er radicaal iets moet veranderen. De productie moet omlaag."

“Arbeiders kunnen gewoon niet rondkomen.” Wyger Wentholt, Schone Kleren Campagne

'Kleding is geen luxeproduct meer'

Volgens de onderzoeker is het grootste probleem van de industrie dat de productie naar lagelonenlanden is verplaatst, waardoor steeds meer kleding voor minder wordt gemaakt. Maldini: "Kleding is geen luxeproduct meer, wat positieve kanten heeft, maar het slaat te ver door. In rijke landen zoals Nederland schamen zelfs mensen met weinig geld zich voor hoe vol hun kledingkast is."

Bij duurzaamheid lopen goed zijn voor het milieu en voor de arbeiders door elkaar, vindt Wyger Wentholt van de Schone Kleren Campagne (SKC). De prijzen worden gedrukt, en degenen aan het begin van de keten trekken aan het kortste end. Terwijl de oprichter van modeconcern Inditex (van onder meer Zara en Bershka, red.) op de zesde plek van rijkste mensen ter wereld staat, krijgen de meeste fabrieksarbeiders geen leefbaar loon betaald. "Arbeiders kunnen gewoon niet rondkomen, zelfs al werken ze zich drie keer in de rondte."

Misstanden zijn ook aan de orde van de dag, vertelt Wentholt. "Merken kiezen niet voor niets voor lagelonenlanden: die zijn goedkoper omdat er niet zo wordt gelet op mensenrechten." Onbetaald overwerk en werkweken van tachtig uur zijn eerder regel dan uitzondering, genderdiscriminatie en seksuele intimidatie van de vooral vrouwelijke werkers komt veel voor en gebouwen zijn vaak onveilig.

'Bedrijven zijn niet zomaar groot geworden'

Dat merken met 'duurzame' lijnen komen, is volgens Wentholt een positieve ontwikkeling, die vooral laat zien dat de consument erom vraagt. "Al dit soort veranderingen, die gewoon geld kosten, doen deze bedrijven niet vrijwillig. Ze zijn niet zomaar groot geworden; de winstmaximalisatie die bij fast fashion hoort gaat vaak hand in hand met een beetje de ogen sluiten voor duurzaamheid."

Ergens is het volgens hem dan ook tegenstrijdig dat juist de grote spelers nu met duurzaamheid leuren. "Het is alsof McDonald's het heeft over sportactiviteiten. Elke poging lijkt daardoor een beetje op greenwashing (zich duurzamer voordoen dan ze zijn, red.), zonder dat dat altijd zo hoeft te zijn."

De initiatieven van de ketens

H&M (Conscious) De keten ziet zich als duurzaamheidsvoorloper. Dat komt volgens een woordvoerder van het bedrijf terug in materiaalkeuze, ontwerpen en het productieproces. 57 procent van de materialen is nu 'duurzaam' of gerecycled, en in 2030 moet dat 100 procent zijn.

Kledinginzameling hoort er ook bij. "In 2019 hebben we wereldwijd 29,005 ton aan textiel ingezameld." Bij inlevering geeft H&M kortingsbonnen van 15 procent voor een nieuw product naar keuze.

Verder zegt de keten zich sinds 2013 in te zetten voor eerlijke beloning van arbeiders: "H&M werkt samen met vakbond IndustriAll en de ILO, en zet in op cao's voor de hele industrie." De keten laat weten dat het de fabrieken niet in handen heeft, "waardoor samenwerking met andere merken en fabriekseigenaren essentieel is".

Zara (JOIN LIFE) Inditex, waar Zara onder valt, reageerde niet op vragen vanuit NU.nl. Op de website van het merk is wel te vinden dat Inditex een gedragscode aan fabrieken voorlegt die zij moeten ondertekenen. De JOIN LIFE-collectie heeft als ondertitel "We zetten ons in om de impact van onze producten te verminderen".

Primark (Wellness) Een woordvoerder stuurt als antwoord op vragen van NU.nl een persbericht over de collectie: "De Wellness-collectie is gelanceerd in het kader van het Primark Cares-initiatief. Dit is de toewijding van Primark om een verantwoordelijke retailer te zijn en meer producten aan te bieden die zijn gemaakt met milieuvriendelijkere materialen. Alle producten in de collectie zijn gemaakt van biologisch katoen, gerecyclede of duurzame materialen."

Het 'Primark Cares'-principe geldt wel voor alle spullen van de keten, maar duurzamere materialen worden alleen voor de Wellness-collectie ingezet.

Experts over de initiatieven Wyger Wentholt (SKC) stelt dat het een keuze is van ketens om geen eigen fabrieken te hebben, en dat ze hierdoor goedkope deals kunnen afdwingen en zelf weinig risico lopen. Fabrieken schieten alles voor, en kunnen ineens te horen krijgen dat een opdracht niet doorgaat. Dat gebeurde massaal bij de uitbraak van corona. Alle onzekerheden sijpelen vervolgens door naar arbeiders, in de vorm van overwerk en uitgestelde betaling. Eigen richtlijnen ('gedragscodes') voor beloning en behandeling opleggen aan fabrieken levert niet veel op, en ze hiertoe dwingen terwijl je wel zo goedkoop mogelijke productie afdwingt is tegenstrijdig.

Irene Maldini is positief over verduurzaming van materiaal, maar wijst ook op de toenemende productie en impact die moet worden ingeperkt. Kortingsbonnen stimuleren verder de consumptie en vergroten daarmee de ecologische voetafdruk.