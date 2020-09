Het aantal aanvragen voor hypotheken was in zowel juli als augustus fors hoger dan in dezelfde periode in de vier voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN), waar het merendeel van de grote hypotheekverstrekkers bij is aangesloten.

In de maand augustus zijn er 34.148 hypotheken aangevraagd. Dat waren er 22 procent meer dan gemiddeld in augustus in de vier jaren daarvoor. In de maand juli was sprake van een nóg grotere stijging. Toen kwam het aantal aanvragen uit op 45.000, wat 31 procent meer was dan het juligemiddelde in de vier jaren ervoor.

De grotere vraag naar hypotheken komt door onder meer de zogeheten opstromers, mensen die willen doorstromen naar een duurdere woning. Ook lenen veel consumenten extra geld voor een verbouwing. Daarnaast willen veel mensen hun hypotheek oversluiten.

Al eerder dit jaar werd duidelijk dat de coronacrisis weinig invloed heeft op de woningmarkt. In de lentemaanden maart, april en mei waren er in vergelijking met vorig jaar 40 procent meer jongeren onder de 35 jaar die besloten een huis te kopen.