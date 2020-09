Er moet een fonds komen dat geld teruggeeft aan reizigers als ze een vliegreis hebben geboekt bij een luchtvaartmaatschappij die in de tussentijd failliet is gegaan, vinden onder meer de ANWB en reisbranchevereniging ANVR. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zegt hier open voor te staan.

Volgens de initiatiefnemers - naast de ANWB en ANVR zijn dat garantiefonds SGR en de Consumentenbond - moet bij elke vliegreis een toeslag van 25 eurocent komen.

Deze toeslagen worden in een vliegticketgarantiefonds gestort, dat geld uitkeert op het moment dat een vliegreis niet door kan gaan doordat de betreffende luchtvaartmaatschappij failliet is gegaan. Als een reiziger de heenreis al achter de rug heeft op het moment dat de maatschappij failliet gaat, moet het fonds voor de financiering van de terugreis zorgen.

De initiatiefnemers hebben hier maandag over overlegd met minister Van Nieuwenhuizen, die zelf om het gesprek had gevraagd. De bewindsvrouw ziet het liefst dat een dergelijk fonds in de gehele EU wordt opgetuigd, omdat Nederlanders ook vaak vanuit België en Duitsland naar hun bestemming vliegen. Ze heeft de initiatiefnemers daarom gevraagd om contact te leggen met hun Europese zusterorganisaties.

Er is al een garantie op pakketreizen - het SGR-fonds - maar nog niet op losse vliegreizen. Daarin moet het nieuwe initiatief voorzien.

Veel faillissementen en financiële problemen in luchtvaartsector

In de afgelopen 3,5 jaar zijn volgens de ANVR meer dan twintig luchtvaartmaatschappijen failliet gegaan. Die vlogen overigens niet allemaal op Nederland. Daarnaast zijn veel airlines in de financiële problemen gekomen door de uitbraak van COVID-19. Een fonds is daarom noodzakelijk, vinden de vier organisaties.

Volgens hen is er in Denemarken al zo'n garantiefonds. Het nieuwe fonds zou volgens hetzelfde model moeten worden opgetuigd, maar dan zonder een eigen risico, dat er in Denemarken wel is.