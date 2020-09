Meer dan 65.000 werkgevers hebben bij het UWV een aanvraag ingediend voor NOW 2.0, de tweede editie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Daar kregen ze tot maandagavond de kans voor. In de laatste week werden zo'n 20.000 aanvragen ingediend, waarvan 5.400 op de laatste dag, meldt het UWV dinsdag.

Het UWV denkt dat er relatief veel aanvragen laat binnenkwamen doordat werkgevers met de aanvraag wilden wachten totdat ze een duidelijker beeld van hun omzetverlies hadden. Zo hoopten ze een terugvordering achteraf te voorkomen.

De teller van de NOW 2.0 staat op 65.203 aanvragen, tegenover bijna 150.000 aanvragen voor de eerste NOW-regeling. Veel werkgevers lieten weten de NOW 2.0 niet te hebben aangevraagd, omdat het weer beter ging met hun bedrijf en de tegemoetkoming daarom niet meer nodig was.

Vorige week werd een derde steunpakket aangekondigd. Daar kunnen werkgevers vanaf oktober gebruik van maken. Het pakket wordt soberder dan de eerste twee, maar heeft wel een langere looptijd. De grens voor het minimale omzetverlies wordt verhoogd van 20 procent naar 30 procent en werkgevers krijgen minder loonsubsidie. De maatregelen gelden tot 1 juli 2021.