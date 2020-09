Zorginstellingen kunnen de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie niet opvangen, concludeert accountants- en adviesbureau EY dinsdag op basis van onderzoek. EY verwacht dat veel bedrijven in de nabije toekomst met de bank moeten overleggen over kredietverplichtingen.

In 2019 daalde het gemiddelde rendement van zorginstellingen voor het derde jaar op rij, meldt het adviesbureau. EY bekeek de jaarverslagen over 2019 van 453 zorginstellingen met een omzet van minstens 5 miljoen euro, wat neerkomt op 85 procent van de markt.

Door de aanhoudende daling van het rendement zijn de bedrijven niet in staat de financiële gevolgen van COVID-19 te dragen. EY verwacht dat de coronacrisis bovendien zorgt voor een omzetdaling van 3 procent in 2020 en een krimp van 10 procent in 2021. Door de terugloop van inkomsten moeten de zorginstellingen waarschijnlijk heronderhandelen over de afbetaling van leningen.

Naast financiële tegenslagen kampen zorginstellingen ook met personeelsproblemen. "De ontwikkelingen op het gebied van verzuim bereiken zorgwekkende niveaus", aldus Rob Leensen, partner bij EY. "Die trekken een wissel op de benodigde rendementen om de kwaliteit van de zorg te borgen."

Om de personeelsproblemen aan te kunnen, moeten bedrijven extra investeren. Weliswaar hadden veel zorginstellingen minder afschrijvingskosten in de afgelopen jaren, maar dat leidde niet tot een toename van het rendement doordat het geld is uitgegeven aan personeelslasten. Dat is volgens EY geen houdbare situatie.