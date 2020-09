De productieomvang van de Nederlandse industrie is voor het eerst sinds februari toegenomen. Het aantal bestellingen herstelde krachtig en het aantal orders uit het buitenland liet zelfs de grootste stijging in bijna twee jaar zien, blijkt dinsdag uit de Inkoopmanagersindex van Nevi.

Die index steeg van 47,9 punten in juli naar 52,3 punten in augustus. Een stand boven de 50 punten duidt op groei en een stand eronder op krimp.

Toch lijkt het nog te vroeg om te juichen. De index meet de activiteit ten opzichte van de maand ervoor. In augustus was er dus ten opzichte van juli sprake van groei, maar waarschijnlijk lag de productie vergeleken met augustus 2019 nog altijd lager. De crisis is dus nog niet voorbij, meldt Nevi.

Dat blijkt ook uit het feit dat Nederlandse producenten werknemers ontsloegen en de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk voor de vijfde maand op rij is gedaald. Desondanks nam het optimisme over de toekomstige productie toe tot het hoogste niveau in zes maanden.