De coronacrisis stuwt de omzet van videobeldienst Zoom. In het tweede kwartaal van 2020 viel die 355 procent hoger uit dan een jaar eerder. Ook het aantal gebruikers groeide flink. Het ging om een stijging van 458 procent, meldde Zoom maandagavond.

In totaal zette het bedrijf in het tweede kwartaal 663,5 miljoen dollar (bijna 556 miljoen euro) om en steeg de winst naar 185,7 miljoen dollar. Vorig jaar boekte het bedrijf in het tweede kwartaal nog een winst van 5,5 miljoen dollar.

Ook in het derde kwartaal verwacht Zoom goede resultaten. Het bedrijf denkt dat de omzet dan tussen de 685 miljoen dollar en 690 miljoen dollar uitkomt. Over heel 2020 denkt Zoom bijna 2,4 miljard dollar om te kunnen zetten.

De videobeldienst kon door de coronacrisis enorm groeien. Veel mensen werden gedwongen vanuit huis te werken en konden hun vrienden en familie niet meer zien, waardoor videobellen een logisch alternatief werd.