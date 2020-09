Chemiebedrijf DSM schrapt in Nederland 170 arbeidsplaatsen, bevestigt een woordvoerder maandagavond aan NU.nl. Tachtig van deze arbeidsplaatsen zullen via gedwongen ontslagen verdwijnen.

De ondernemingsraad is inmiddels akkoord gegaan met de reorganisatieplannen. In totaal schrapt het speciaalchemieconcern tweehonderd arbeidsplaatsen, waarvan het leeuwendeel in Nederland.

Zo verdwijnen er bij de materialenkant in Sittard-Geleen 120 arbeidsplaatsen en bij het biotechcentrum in Delft nog eens vijftig.

Volgens de onderneming komt de inkrimping van het personeelsbestand deels door de veranderende markt. Hierdoor zou er minder arbeidsplaatsen nodig zijn. De coronacrisis zou dit proces hebben versneld.

Ondanks de gedwongen ontslagen hield de onderneming de schade tijdens de coronacrisis beperkt. DSM zag in het eerste half jaar van 2020 de omzet met 1 procent dalen en de winst voor belastingen met 4 procent.

Bij de Nederlandse tak van de van oorsprong Limburgse onderneming werken momenteel circa 3.900 mensen.