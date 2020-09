Aon voegt vanaf dinsdag standaard een dekking tegen cybercriminaliteit toe aan de particuliere inboedelverzekering. De verzekeringsmakelaar is daarmee naar eigen zeggen de eerste in Nederland.

Aon wijst erop dat identiteitsdiefstal, phishing of gijzeling van de computer sterk in opmars zijn. In sommige regio's is de afgelopen maanden zelfs vaker aangifte gedaan van een cyberincident dan van een inbraak.

"De tijden dat een inbreker 's nachts met een koevoet aan de achterdeur stond, zijn grotendeels voorbij", staat in een verklaring van de verzekeringsmakelaar. Aon vergoedt voor maximaal 5.000 euro per jaar de kosten die privacyschending, ransomware en andere vormen van cybercrime veroorzaken.

De 157.000 huishoudens die bij Aon zijn aangesloten, krijgen de dekking standaard in het pakket als ze vanaf nu hun polis verlengen.

Aon is niet de eerste verzekeraar waar klanten zich kunnen verzekeren tegen cybercriminaliteit. Bij andere verzekeraars moet je daarvoor vaak een aanvullende verzekering afsluiten. Independer biedt vanaf dinsdag samen met verzekeringspartner iptiQ ook een cyberverzekering aan.