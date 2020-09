De consumentenprijzen zijn in Duitsland voor het eerst in vier jaar gedaald vanwege een fikse btw-verlaging en lagere energieprijzen. De inflatie gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) kwam daarmee in de maand augustus uit op 0,0 procent.

De Duitse regering verlaagde begin deze zomer de btw als onderdeel van een breed noodpakket om de economie te stimuleren. Zo werd de btw op goederen en diensten van 19 procent naar 16 procent verlaagd en ook het belastingtarief op voedsel werd met 2 procent verminderd.

Door de maatregelen loopt de Duitse schatkist naar verwachting zo'n 20 miljard euro mis.

Naar verwachting zal de grootste economie van de eurozone de komende tijd te maken krijgen met een aanhoudende daling van het algemene prijsniveau.