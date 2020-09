Nederlandse kringloopwinkels hebben in 2019 een recordhoeveelheid spullen verwerkt, meldt Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) maandag. De winkels zamelden vorig jaar meer dan 150 miljoen kilo aan gebruikte spullen in.

Van de ruim 150 miljoen kilo ingezamelde spullen werd circa 43 procent opnieuw verkocht.

De recordhoeveelheid spullen zorgden in 2019 ook voor omzetstijging bij de Nederlandse kringloopwinkels, blijkt uit de cijfers van BKN. De branchevereniging voerde de rondvraag uit onder ruim tweehonderd winkels.

Vorig jaar ontvingen kringloopwinkels zo'n veertien miljoen betalende bezoekers.

Ondanks de recordhoeveelheid spullen meldden kringloopwinkels minder medewerkers te hebben. In totaal werkten er in 2019 elfduizend mensen in de verschillende winkels, dat betekent een afname van circa 6 procent.