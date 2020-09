Nederland behoort dit en volgend jaar tot de landen waar het aantal faillissementen het hardst oploopt. Kredietverzekeraar Atradius voorspelt dinsdag in een raming dat het aantal faillissementen dit jaar stijgt met 34 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het aantal faillissementen op het laagste aantal van de eeuw lag.

Binnen de eurozone loopt alleen in Portugal het aantal faillissementen nog harder op (36 procent). In Turkije (41 procent), de Verenigde Staten (39 procent) en Hongkong (39 procent) is de stijging in totaal het grootst.

Volgens Atradius is de oorzaak te vinden in de manier waarop de overheid in verschillende landen de crisis aanpakt. In tegenstelling tot landen als Spanje, Frankrijk en België biedt de faillissementswetgeving in Nederland weinig mogelijkheden om in een vroeg stadium in te grijpen als bedrijven in de problemen komen.

Daar staat tegenover dat steunmaatregelen zoals de NOW-regeling en de Tozo-regeling effectief zijn geweest. Zonder deze regelingen zouden de faillissementscijfers nog veel harder zijn opgelopen, zegt de kredietverzekeraar.

Tweede ronde-effecten ijlen nog lang na

De klappen vallen in Nederland later. In 2021 daalt het aantal faillissementen wereldwijd naar verwachting met 3 procent, maar dan staat Nederland nog een stijging van 4 procent te wachten.

"Hoewel we in Nederland de weg naar economisch herstel voorzichtig zijn ingeslagen, zullen de gevolgen van de coronacrisis in de komende anderhalf jaar nog na-ijlen. Dan wordt onze economie getroffen door de tweede ronde-effecten van de crisis", zegt econoom Theo Smid van Atradius.

Behalve faillissementen noemt Smid een sterke stijging van de werkloosheid als zo'n tweede ronde-effect.