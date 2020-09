De zakelijke dienstverlening heeft in het tweede kwartaal van dit jaar te maken gekregen met een recordkrimp van ruim 18 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Onder meer de reclame- en reisbranche zetten tijdens de coronacrisis tientallen procenten minder om dan in dezelfde periode vorig jaar.

De vorige recordkrimp in de zakelijke dienstverlening, de grootste bedrijfstak in Nederland, vond plaats tijdens de kredietcrisis. Toen bedroeg de omzetdaling in het vierde kwartaal van 2009 meer dan 7 procent.

De reisbranche kreeg tijdens de coronacrisis de hardste klappen. De omzet van deze branche daalde met bijna 90 procent in vergelijking met het tweede kwartaal in 2019.

Reclamemakers zagen hun gemiddelde omzet met bijna een derde afnemen.

Enkele branches deden het ondanks de coronacrisis relatief goed. De rechtskundige dienstverlening maakte zelfs 2 procent meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de IT-dienstverleners slechts 0,9 procent minder winst bijschreven.