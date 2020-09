De uitbraak van COVID-19 en de lockdownmaatregelen die erop volgden, duwden de Turkse economie in het afgelopen kwartaal naar een krimp van 9,9 procent, blijkt uit gegevens die maandag zijn bekendgemaakt.

Toen in de eerste helft van maart in Turkije COVID-19 uitbrak, moesten veel fabrieken en andere bedrijven op slot. Pas in juni konden die weer geopend worden. Ook de grenzen gingen dicht, wat grote gevolgen had voor de toerismesector in het land.

Met een krimp van respectievelijk 16 en 25 procent deden vooral de industrie en dienstensector het tussen begin april en eind juni slecht. De financiële sector deed het wel goed en noteerde een plus van 28 procent.

De economische krimp in het tweede kwartaal volgde op een plus van 4,4 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. De Turkse economie is zo'n 646 miljard euro groot en kampt momenteel niet alleen met COVID-19, maar ook met een zwakke munt. De Turkse lira heeft onlangs veel aan waarde verloren ten opzichte van de euro en de Amerikaanse dollar.

Eerder deze maand was er positief nieuws. Toen maakte de regering in Ankara bekend onder de Zwarte Zee een gasveld van 320 miljard kubieke meter te hebben gevonden. Het gaat om de grootste gasvondst uit de Turkse geschiedenis. President Recep Tayyip Erdogan zei te verwachten dat in dezelfde regio nog meer gas wordt gevonden.