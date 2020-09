Zestig grote werkgevers zijn van plan om ook na de coronacrisis minder te blijven vliegen. De andere manier van werken van de laatste maanden heeft ze tot nieuwe inzichten gebracht, zeggen de bedrijven maandag in een verklaring.

Arcadis zegt in de verklaring dat medewerkers van het bedrijf in 2019 zo'n 150 keer om de wereld zijn gevlogen. "Door niet te vliegen hebben we de afgelopen vier maanden een derde van onze jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden, zo'n 300 ton CO2."

De opstellers van de verklaring beloven voor afstanden onder de 700 kilometer zo veel mogelijk de trein te pakken. Als ze toch vliegen, doen ze dat zo min mogelijk in businessclass en waar mogelijk met directe vluchten. Een aantal bedrijven investeert in nieuwe technologieën zoals elektrisch en hybride vliegen en synthetische brandstoffen.

Volgens Stichting Natuur en Milieu heeft de coronaperiode veel bezwaren bij werkgevers weggenomen tegen thuiswerken en videovergaderingen. "Werkgevers hebben veel opties en met simpele keuzes valt al een aanzienlijk deel van de CO2 te besparen."

Onder de zestig ondertekenaars zijn grote werkgevers als ABN AMRO, Capgemini, Philips, de Rijksoverheid en de Schiphol Group. Ze vertegenwoordigen in totaal meer dan 500.000 werknemers.