Slechts 7 van de 25 AEX-bedrijven zagen een pandemie als een risico in 2019. Dat blijkt uit een studie van accountancybureau KPMG, dat de recentste jaarverslagen van de aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven bekeek en daar maandag over publiceerde.

Het gaat dan onder meer om Heineken, Ahold Delhaize, Randstad en Shell. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan een op de drie AEX-bedrijven een pandemie vorig jaar al als een bedreiging zag.

Beursgenoteerde bedrijven maken in hun jaarverslagen altijd melding van risico's die zij lopen of denken te lopen. Volgens het KPMG-onderzoek focussen de ondernemingen hierbij meestal op financiën, juridische kwesties of marktomstandigheden. Niet-financiële risico's zijn echter steeds belangrijker geworden.

Dan gaat het niet alleen om klimaatverandering en cybersecurity, maar zeker ook om de kans op een pandemie. Bovendien komen er volgens KPMG door bijvoorbeeld sociale ongelijkheid en de beperkte beschikbaarheid van water steeds meer niet-financiële risico's bij. Als bedrijven deze risico's al benoemen, worden de mogelijke financiële gevolgen daarvan niet vermeld.

Ook vindt het accountantskantoor dat bedrijven bij de bepaling van de risico's te veel kijken naar de korte termijn. Van de bijna 450 risico's die door de verschillende bedrijven zijn benoemd, heeft slechts 4 procent betrekking op de lange termijn.