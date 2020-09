De omzet van de detailhandel is voor de derde maand op rij opvallend hard gestegen. In de maand juli groeide de omzet met 9,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De stijging is net iets kleiner dan een maand eerder, toen de omzet met 10,4 groeide - de sterkste groei sinds het begin van de meting in 2005.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in juli. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 12 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De omzet van winkels in non-food groeide in juli met 10,2 procent, het volume was 8,3 procent groter dan een jaar eerder. Meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en winkels in recreatieartikelen zagen de omzet het hardst stijgen.

De omzetten van kledingwinkels en schoenenzaken bleven echter achter. Hoewel er in juli geen sprake was van zo'n harde krimp als in juni, daalde de omzet nog steeds met respectievelijk 1,4 procent en 1,8 procent.

De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet in juli met 5,6 procent stijgen ten opzichte van juli 2019. De omzet van de supermarkten lag 4,8 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken groeide met 10,9 procent, wat volgens het CBS een ongekend grote toename is.

De online verkoop blijft het ook goed doen tijdens de coronacrisis. In juli was de totale online omzet 38,3 procent hoger dan een maand eerder. Winkels die vooral via internet verkopen, zetten in juli 29,6 procent meer om. Winkels waarvoor de verkoop via internet een nevenactiviteit is, zagen de omzet met 51,4 procent groeien.