De horeca heeft de omzet in het tweede kwartaal van 2020 met maar liefst 53,4 procent zien dalen ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee is de horeca een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Vooral in de maand april heeft de sector fors minder omzet gedraaid. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent.

Logiesverstrekkers, zoals hotels en vakantieparken, zagen de omzet met 64 procent dalen ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de omzet ook al met 15 procent was gedaald. Hotels noteerden een omzetdaling van maar liefst 75 procent.

De omzet van eet- en drinkgelegenheden slonk met 46,2 procent. Vooral cafés hadden het zwaar te verduren en kregen te maken met een krimp van bijna 60 procent. Fastfoodrestaurants noteerden met een min van bijna 25 procent de kleinste daling.

De index van het ondernemersvertrouwen in de horeca is met -52,4 nog altijd historisch laag. Wel is de score al een stuk minder laag dan aan het begin van vorig kwartaal, toen de index uitkwam op -84,3.