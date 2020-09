Het kabinet raadt aan ook na 1 september zoveel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus. Enkele grote werkgevers stellen zich er alvast op in dat thuiswerken onderdeel wordt van het nieuwe normaal.

"In plaats van ons te richten op een mededeling van de overheid over wat er wanneer weer kan, richten we ons op de nieuwe werkelijkheid en houden we er rekening mee dat een hybridewerkvorm van thuiswerken en werken op kantoor de norm wordt", zegt een woordvoerder van adviesorganisatie KPMG.

"Qua bedrijvigheid gebeurt er al wat meer dan enkele weken geleden, maar zoals het was tot aan maart wordt het voorlopig niet. Bovendien zitten er bepaalde voordelen aan deze nieuwe manier van werken die we niet kwijt willen", voegt de zegsman toe.

Bij Unilever staan ze er op een vergelijkbare manier in, want ook daar verwachten ze op de lange termijn dat vijf dagen per week op kantoor niet langer de norm zal zijn.

"Na bijna een half jaar zijn we allemaal behoorlijk gewend en hebben we een effectieve manier van samenwerken gevonden. Thuiswerken zal daarom ook naar de toekomst toe een onderdeel blijven van een 'normale werkweek'", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

De thuiswerkers zelf zijn eveneens te spreken over thuiswerken, zo blijkt uit het maandag door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gepubliceerde rapport Thuiswerken en de Coronacrisis. Tussen de 55 en 70 procent van hen zegt dat thuiswerken bevalt. Bovendien verwacht ongeveer 40 tot 60 procent dat vaker thuiswerken erin blijft, ook als de coronacrisis voorbij is.

Kantoren ingericht op hernieuwde bezetting

Wel erkent Unilever dat sommige mensen er behoefte aan hebben elkaar van tijd tot tijd te zien. De kantoren van het bedrijf zijn hier inmiddels op ingericht.

Dat is bij ING eveneens het geval, waar vorige week de laatste testweek voor het opschalen van de bezetting op kantoor werd afgerond. Dat begon op 3 augustus op zes testlocaties met gemiddeld 15 procent van de bezetting op hoofdkantoren.

Afgelopen week werd dat opgebouwd naar 30 procent. "We volgen uiteraard de richtlijnen van de lokale overheid, in Nederland dus het RIVM. De uitkomsten van deze proef nemen we mee in plannen over hoe we in de toekomst op kantoor kunnen werken. Het is nu nog te vroeg om daarop verder vooruit te lopen", zegt een ING-woordvoerder.

'Beslissingen op een later moment'

Bij Shell is er weinig veranderd sinds de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. "We blijven voorlopig grotendeels thuiswerken met een maximale bezetting van 20 procent op kantoor. Dus geen opschaling en geen afschaling", zo laat een woordvoerder weten.

De Belastingdienst doet net als veel andere organisaties geen uitspraken over een nieuwe datum voor een (gedeeltelijke) terugkeer van medewerkers naar kantoren, maar volgt hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Ondertussen worden er wel verschillende scenario's bekeken voor de langere termijn, zo zegt een woordvoerder. Besluiten hierover volgen echter pas op een later moment en zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingen.

"Medewerkers van de Belastingdienst werken voorlopig nog steeds zoveel mogelijk thuis en er wordt in cruciale processen voortdurend bekeken hoe daar veilig en verantwoord gewerkt kan worden."

'Wat te doen met het vastgoed?'

De lage bezettingsgraad van kantoorpanden en andere gebouwen geeft te denken over de toekomstbestendigheid hiervan. Eerder in augustus bleek uit de jaarlijkse CEO Outlook 2020 van KPMG dat zo'n 70 procent van de topmensen in het bedrijfsleven verwacht op korte termijn de huidige kantoorruimte te zullen inkrimpen.

"We moeten goed nadenken wat thuiswerken voor een organisatie betekent en hoe zich dat verhoudt tot het vastgoed", zo gaf een woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Touria Meliani te kennen.

Meliani heeft onder meer personeel en organisatie in haar portefeuille. Thuiswerken levert volgens de GroenLinks-wethouder het nodige op, maar er kleven niet alleen voordelen aan. "Het menselijk contact wordt gemist", zo vertelde ze tijdens een vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad.