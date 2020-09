De S&P 500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex waar onder meer Apple, Amazon en Microsoft aan genoteerd staan, stevent af op de beste augustusmaand in 34 jaar tijd. De toonaangevende index staat nu op een plus van 6,8 procent in augustus. Als de koers maandag niet daalt, gaat het om de grootste stijging sinds die van 7,1 procent in augustus 1986.

De opmars van de S&P 500 begon halverwege maart nadat de coronacrisis ruim een derde van de waarde van de aandelenindex had weggevaagd. Sindsdien is het lijntje vrijwel alleen nog maar omhooggegaan en staat de S&P 500-index sinds medio augustus zelfs op recordhoogte.

De stijging van de toonaangevende aandelenindex wordt al maanden met name gestuwd door optimisme over een vaccin tegen COVID-19 en stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden. Vooral techbedrijven als Amazon, Apple, Google en Microsoft presteren goed op de beurzen. Van de dieprode cijfers die nationale overheden schrijven, hebben de aandelenbeurzen in de Verenigde Staten weinig last.

Ook de bekende Dow Jones-index doet het goed. Vrijdag sloot de index 0,6 procent hoger, waarmee de Dow Jones inmiddels in het groen staat. Techindex Nasdaq bereikte in juni al een recordhoogte.