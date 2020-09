De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben de boycot van de staat Israël definitief beëindigd, maakt president Khalifa Bin Zayed Al Nahyan zaterdag bekend. De stap maakt de weg vrij voor onderlinge handel tussen Israël en VAE; bedrijven en personen uit de twee landen mogen hierdoor ook financiële overeenkomsten sluiten.

De stap is historisch: sinds 1972 werd Israël geboycot door VAE. Het Arabische land wilde jarenlang alleen in ruil voor een land voor de Palestijnen de banden herstellen. Die eis laat het land nu vallen. In ruil voor het herstel van de banden, heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu beloofd om een deel van de Westelijke Jordaanoever voorlopig niet te annexeren.

Door het schrappen van de boycot kunnen de landen onderling handel gaan drijven. Ook mogen bedrijven en personen die gevestigd zijn in de twee landen onderling financiële overeenkomsten sluiten. De landen zijn ook van plan om op termijn ambassadeurs uit te wisselen en ambassades te openen in elkaars landen.

Maandag zal de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al Airlines de eerste commerciële vlucht tussen de twee landen uitvoeren. Het vliegtuig zal dan Israëlische en Amerikaanse diplomaten naar de Verenigde Arabische Emiraten brengen. De Verenigde Staten bemiddelden bij het sluiten van het akkoord.