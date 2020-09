Een akkoord tussen OESO-landen over een digitale omzetbelasting, gericht op grote techbedrijven als Google en Facebook, is nog altijd mogelijk dit jaar. Dat zei de Ierse minister van Financiën Paschal Donoghoe vrijdag tegen zakenzender CNBC. Een mogelijke deal leek in juni op losse schroeven komen te staan, nadat de VS zijn steun terugtrok.

Overheden wereldwijd zitten al tijden in hun maag met grote internetbedrijven als Google, Facebook en Apple. Sommige landen vinden dat deze bedrijven te weinig belasting betalen. In Europa zijn een aantal landen, waaronder Frankrijk en Italië, daarom begonnen met het heffen van een belasting op een deel van de digitale omzet van de grote internetbedrijven.

De twee EU-lidstaten kozen ervoor om de belasting zelf in het leven te roepen, nadat een akkoord op Europees niveau werd tegengehouden door lidstaten als Ierland. Op het Ierse eiland zitten veel techbedrijven, onder meer vanwege het gunstige belastingklimaat.

Dublin ziet meer in een akkoord tussen een groter aantal landen en richt zich op een akkoord tussen de 37 OESO-landen. De onderhandelingen daarover liepen al voor de coronacrisis, maar zijn sindsdien stil komen te liggen. In juni werd het proces nog eens bemoeilijkt, toen de VS, de grootste economie in het samenwerkingsverband, zijn steun terugtrok. Washington ziet een digitaks als pesterij gericht tegen Amerikaanse techbedrijven.

Toch denkt Donoghoe dat een akkoord nog altijd mogelijk is dit jaar. "De geruchten over een mogelijk einde van de OESO-onderhandelingen waren wat overdreven. Ik verwacht dat de onderhandelingen aan het eind van het jaar weer verder zullen gaan en dat een akkoord mogelijk is in 2020", aldus de Ierse minister van Financiën. Donoghoe verwacht zelf dat een eerste resultaat in het begin van 2021 te zien zal zijn.