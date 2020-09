Kopers van nieuwbouwwoningen betalen steeds meer voor een bouwvergunning, blijkt zaterdag uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). De kosten voor de zogeheten bouwleges liggen in 2020 gemiddeld 2,4 procent hoger dan vorig jaar. In enkele gemeenten zijn de kosten meer dan verdubbeld.

Kerkrade behoort tot de gemeentes met de grootste kostenstijgingen, met een ruime verdubbeling van 150 procent. Waar een gemiddelde bouwlege voor een nieuwbouwwoning vorig jaar nog 3.316 euro moest kosten, was dat dit jaar 8.269 euro. Ook in Leiden schoten de prijzen van bouwleges omhoog: van 3.548 in 2019 naar 7.640 dit jaar, een toename van 115 procent.

De twee gemeenten zijn echter niet de duurste: die twijfelachtige eer gaat naar Terschelling, waar een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning 11.946 euro kost, 94 procent meer dan vorig jaar. Het Waddeneiland volgt daarmee de gemeente Voorschoten op, die vorig jaar de duurste was. Dit jaar daalden de bouwlegeprijzen in die gemeente met 29 procent, van bijna 12.000 euro naar 8.840 euro.

Mensen die weinig geld willen uittrekken voor een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning, kunnen het best naar de gemeente Den Haag gaan. Daar ligt de gemiddelde prijs voor een bouwlege met 2.057 euro het laagst.

De grote prijsverschillen per gemeente zijn slecht nieuws, stelt VEH-directeur Cindy van de Velde in een reactie. "Dezelfde nieuwbouwwoning is alleen al daardoor in de ene gemeente vele duizenden euro's duurder dan in een andere. Dat moeten we echt niet willen."