Het vertrouwen in de economie in de eurozone is voor de vierde maand op rij toegenomen, blijkt vrijdag uit cijfers van de Europese Commissie.

Het economisch vertrouwen de eurozone was door de coronacrisis in maart en april nog naar een laagterecord gedaald.

Hoewel het vertrouwen nog altijd beneden het niveau is van voor de pandemie, is er de afgelopen maanden sprake van een langzaam herstel.

Het toegenomen vertrouwen valt volgens de Commissie met name toe te schrijven aan het groeiend optimisme in de dienstensector, de branche met veruit de meeste banen in de eurozone.

De maandelijkse barometer kwam in augustus uit op 87.7 punten, een toename van meer dan 5 punten ten opzichte van een maand eerder.