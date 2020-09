Tesla-topman Elon Musk is vrijdag met zijn vermogen de grens van 100 miljard dollar (84 miljard euro) gepasseerd.

Een groot gedeelte van het vermogen van Musk is afkomstig van zijn aandeel in Tesla. De topman heeft een belang van 21 procent in de Amerikaanse automaker.

Bovendien is de in Zuid-Afrika geboren miljardair ook nog eigenaar van ondernemingen als SpaceX en Neuralink.

De waarde van het aandeel Tesla is dit jaar vervijfvoudigd. Eerder deze maand steeg de koers van het aandeel Tesla tot boven de 2.000 dollar. Inmiddels staat de koers op een bedrag van ongeveer 2.200 dollar (circa 1.850 euro).

Met een geschat vermogen van meer dan 100 miljard dollar treedt Musk tot een select gezelschap toe. Amazon-oprichter Jeff Bezos is met een vermogen van meer dan 200 miljard dollar (168 miljard euro) momenteel de rijkste mens op aarde. Ook Microsoft-oprichter Bill Gates en Facebook-bedenker Mark Zuckerberg hebben een geschat vermogen van meer dan 100 miljard dollar.