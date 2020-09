Nederlandse huishoudens hebben in de maand juli wederom meer spaargeld ingelegd dan opgenomen. Eind juli prijkte er 848 miljoen euro meer op de spaarrekeningen dan een maand eerder, blijkt vrijdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

In juli voegden Nederlandse spaarders meer dan 18 miljard euro aan de spaarrekeningen toe, terwijl zij 17,6 miljard euro opnamen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende lockdown zijn Nederlanders meer gaan sparen dan in andere jaren.

De toename in spaargeld ligt echter een stuk lager dan in voorgaande maanden. Zo bedroeg de netto-inleg van Nederlandse spaarders in juni nog 2,9 miljard euro en in mei zelfs bijna 9,5 miljard euro.

Door de 848 miljoen euro komt het totale spaargeld van de Nederlandse huishoudens eind juli uit op 388 miljard euro. Door de lage rente op spaargeld bedroeg de bijgeschreven rente in juli slechts 45 miljoen euro.