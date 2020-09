The Coca-Cola Company wil flink bezuinigen op zijn personeelskosten en heeft vrijdag een ontslagronde aangekondigd. Hoewel de drankengigant geen aantallen noemt, gaat het vermoedelijk om een fors aantal medewerkers.

Zo is een vrijwillige vertrekregeling opgetuigd, die aan vierduizend personeelsleden in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico wordt aangeboden. Tevens biedt het bedrijf in andere delen van de wereld een vrijwillige vertrekoptie aan.

Dit moet het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk houden. Voor de ontslagvergoeding is een bedrag tussen de 350 en 550 miljoen dollar (tussen de 294 en 462 miljoen euro) gereserveerd.

Coca-Cola zag zijn verkopen in het voorbije kwartaal dalen met 28 procent, onder meer doordat bioscopen en horecagelegenheden dicht moesten en sportwedstrijden niet doorgingen. Het bedrijf moet daardoor de broekriem aanhalen.

Vrijdag werd, tegelijkertijd met de ontslagronde, ook een herstructurering aangekondigd. Daarbij wordt het aantal divisies van het bedrijf teruggebracht. Het maakt deel uit van een transitieproces dat al enkele jaren aan de gang is.