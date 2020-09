Sinds de coronacrisis is de manier waarop we boodschappen doen veranderd. Nederlanders gaan op andere momenten naar de supermarkt, stoppen andere dingen in het karretje of mandje dan voorheen en meer in een keer. Dat blijkt uit gegevens van marktonderzoeker GfK.

Traditioneel zijn zaterdag en zondag dagen waarop consumenten vaak boodschappen doen, maar dat is vanaf het tweede kwartaal van dit jaar veranderd. In alle leeftijdsgroepen gaan Nederlanders gemiddeld 6 procent minder in het weekend boodschappen doen.

"De drukke momenten worden gemeden", signaleert supermarktkenner Joop Holla van GfK. Ook worden de boodschappen minder vaak 's avonds gedaan, behalve onder ouderen, die gaan juist vaker in de avond. Zowel jongeren, gezinnen als ouderen doen vaker boodschappen op de maandag, dinsdag en woensdag. Bij jongeren is tegenwoordig ook de donderdag of vrijdag geliefd.

We gaan ook duidelijk minder vaak naar de supermarkt en dat komt niet alleen omdat vaker boodschappen online besteld worden en thuis afgeleverd. "Consumenten gaan minder vaak, maar als ze gaan, kopen ze meer per keer", ziet Holla in de kassabonnen die GfK analyseert. "We maken vaker een bulktrip."

Bedrag per kassabon flink opgelopen

Een bulktrip houdt in dat een consument artikelen uit meer dan tien verschillende assortimentsgroepen koopt. "Zoals groente en fruit, brood en banket of bier", legt Holla uit. Het percentage bulktrips op het totaal is opgelopen van gemiddeld 39 procent vorig jaar tot 43 procent nu.

Dat we per keer meer in het mandje of karretje stoppen is ook te zien aan het gemiddelde bedrag dat we per keer uitgeven. Dat is opgelopen van 22,51 euro tot 26,89 euro per huishouden, een toename van bijna 20 procent. "De trend is duidelijk dat we minder vaak boodschappen doen en meer kopen als we in de supermarkt zijn", zegt Holla.

Zelf scannen leidt tot minder impulsaankopen

Daarbij is de consument minder gevoelig geworden voor aanbiedingen. "Boodschappen doen is rationeler geworden." Consumenten gaan met een lijst, kopen dat wat ze nodig hebben en gaan weer. Dat we vaker gebruikmaken van zelf scannen, scheelt volgens de supermarktexpert ook. "Consumenten staan niet in de rij bij de kassa te wachten, een plek waar vaak impulsaankopen worden gedaan."

De producten die we in de supermarkt kopen, zijn gezonder en minder gericht op gemak. "Er is meer aandacht voor het avondeten thuis." Dat heeft te maken met dat minder buiten de deur wordt gegeten en we meer tijd thuis doorbrengen. "Binnen groente en fruit werd veel voorgesneden verkocht. Dat wordt zeker nog wel verkocht, maar we kopen ook vaker die hele paprika."

Consumenten hebben meer belangstelling gekregen voor gezonde producten en laten snoep, koek en chocolade vaker liggen. "En pizza's", zegt Holla.

In het tweede kwartaal gaf een huishouden 1.049 euro uit aan boodschappen, in de supermarkt, zowel in de winkel als online. Dat is een toename van 9,5 procent vergeleken met vorig jaar.