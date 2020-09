Amazon heeft achttienhonderd elektrische bestelbussen bij het Duitse automerk Mercedes-Benz gekocht voor zijn Europese vloot, laat het bedrijf van Jeff Bezos vrijdag weten. De elektrische busjes moeten bijdragen aan Amazons doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Een meerderheid van de elektrische voertuigen zal dit jaar al in gebruik worden genomen, schrijft het bedrijf. Het gaat om twaalfhonderd grote eSprinter-modellen van Mercedes-Benz en zeshonderd middelgrote varianten van het model eVito.

Het overgrote deel van de busjes is bedoeld voor de Duitse markt: achthonderd busjes zullen bij onze oosterburen terechtkomen. Vijfhonderd stuks zijn bedoeld voor Britse wegen. Hoeveel er voor de Nederlandse markt bestemd zijn, is niet bekend.

Amazon-topman Bezos laat weten blij te zijn dat Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, onderdeel is van "het streven om de duurzaamste vervoersvloot ter wereld te bouwen".

De aankoop van Amazon is tot dusver de grootste voor de elektrische tak van Mercedes-Benz, maar valt in het niet bij de investering van Amazon in de start-up Rivian Automotive. Het gigabedrijf wil in 2024 100.000 bestelwagens van Rivian in gebruik hebben.