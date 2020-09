In Nederland rijden steeds meer speedpedelecs rond. Begin april dit jaar waren er in totaal ruim 21.000 van deze snelle elektrische fietsen in ons land. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar nog 17.000. Dat blijkt uit cijfers van de RDW.

Speedpedelecs zijn elektrische fietsen die ondersteuning bieden tot een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Bij reguliere elektrische fietsen ligt dat maximum op 25 kilometer per uur. Bij speedpedelecs zijn gebruikers verplicht om een helm te dragen.

Net als de langzamere e-bikes wint ook de speedpedelec snel terrein. Het aantal steeg in een jaar tijd met ongeveer een kwart en is dus nu het aantal van twintigduizend gepasseerd.

De snelle fiets is het populairst in de provincie Utrecht. Daar zijn er 16,7 per tienduizend inwoners. Dit betekent dat ongeveer één op de zeshonderd mensen in Utrecht een speedpedelec heeft.

In Flevoland en Limburg is dat aantal het laagst, met 6,6 per tienduizend inwoners, ofwel ongeveer één op de vijftienhonderd. Het Nederlandse gemiddelde ligt op 12,1 per tienduizend inwoners.