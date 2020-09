Een schikking van 11 miljard dollar (zo'n 9,2 miljard euro) tussen 52.000 Amerikanen en het Duitse chemieconcern Bayer over de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup dreigt op losse schroeven te komen staan. Het Duitse bedrijf zegt dat er obstakels zijn en de rechter dreigt nu de rechtszaken voort te zetten.

Bayer nam twee jaar geleden de Amerikaanse sectorgenoot Monsanto over voor 63 miljard dollar. Het overgenomen bedrijf bracht in het verleden de onkruidverdelger Roundup op de markt.

Tienduizenden Amerikanen claimen dat ze door die verdelger ziek zijn geworden en hebben rechtszaken aangespannen, die nu op het bordje van Bayer terecht zijn gekomen door de overname.

De Duitsers troffen eerder dit jaar een schikking van in totaal zo’n 11 miljard dollar met de 52.000 Amerikanen, hoewel ze blijven ontkennen dat het middel kankerverwekkend is.

De rechter in deze zaak meldde eerder deze week dat hij berichten van advocaten van vermeende gedupeerden ontving dat Bayer zou afzien van de schikking. De rechter dreigde documenten hierover openbaar te maken.

Het Duitse concern meldde donderdag dat er inderdaad hobbels zijn in deze zaak, zonder duidelijk te maken om wat voor obstakels het precies gaat. Toch heeft het bedrijf er nog steeds vertrouwen in dat de schikking door kan gaan. De rechter in de VS dreigt echter om de rechtszaken alsnog door te laten gaan.