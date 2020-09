Schiphol-topman Dick Benschop hoopt dat landen afspraken kunnen maken over het testen op corona in de landen waar reizigers vandaan komen. Net zoals reizigers voordat ze in het vliegtuig stappen worden gecontroleerd door de beveiliging op veiligheidsrisico's.

Dat zei Benschop in een toelichting op de halfjaarcijfers van de luchthaven, die vrijdag werden gepresenteerd. "We maken ons hard voor een exit-test", zei de Schiphol-CEO, die testen ziet als de oplossing voor het vlottrekken van het vliegverkeer en in het kielzog daarvan de economie.

"We vinden dat er meer moet gebeuren op het gebied van internationale afstemming over welke reisadviezen landen krijgen, over quarantainemaatregelen en testregimes", zei Benschop. "We hadden het in de eerste fase nog over improvisatie, maar nu weten we wel dat we nog maanden in deze situatie zitten."

Op dit moment kunnen reizigers uit risicogebieden op vrijwillige basis op Schiphol een test ondergaan, maar die testcapaciteit is zowel in aantallen als in tijd beperkt. "Daar worden keuzes in gemaakt op basis van risico's. Uit die tests blijkt wel dat maar een beperkt aantal mensen positief wordt getest. Evengoed hopen we dat de capaciteit kan worden verhoogd."

Als elke reiziger voor vertrek kan worden getest, met een internationaal erkende test en bewijs daarvan op zak, kunnen volgens Benschop andere maatregelen worden afgebouwd. "Zoals quarantainemaatregelen." Dat heeft zowel voordelen voor de reiziger als de luchtvaart als geheel en dus de economie. "Uiteindelijk moeten we het proces omdraaien."