De waarde van een Tesla-aandeel zal vrijdagavond in één klap met 80 procent dalen. Niet omdat het bedrijf in de problemen zit. Integendeel, het gaat juist goed en de koerswaarde gaat door het dak. Maar de bouwer van elektrische auto's maakte eerder deze maand bekend zijn aandelen te splitsen: voor elk aandeel krijgen beleggers er vrijdagavond vier bij. Waarom doet topman Elon Musk dit? En kan de beslissing ook negatief uitpakken?

Je aandelen in vijf stukken hakken; waarom doet Tesla dit?

Eerder deze maand steeg de koers van het aandeel Tesla tot boven de 2.000 dollar, een ongebruikelijk hoge prijs voor een aandeel. Inmiddels staat de koers nóg hoger, op een bedrag van ongeveer 2.200 dollar (zo'n 1.680 euro). "Daardoor is het aandeel voor steeds minder beleggers betaalbaar", zegt beleggingsstrateeg Judith Sanders van ABN AMRO.

"Tesla is ook populair onder de wat jongere belegger. Maar die heeft vaak minder diepe zakken dan de wat oudere belegger. 2.000 dollar voor een aandeel is best een flink bedrag voor veel mensen. Om ervoor te zorgen dat de minder kapitaalkrachtige belegger toch nog aandelen Tesla kan kopen, heeft het bedrijf besloten om de aandelen te splitsen."

“Je wil toch dat je aandeel voor een relatief breed publiek aantrekkelijk blijft.” Bob Homan, ING

Dat beaamt Bob Homan van ING. Hij ziet het bovendien als een gebaar dat sympathie oproept in de markt en bij de kleinere belegger. "Op sommige platforms kun je fracties van aandelen kopen. Maar op de meeste plekken is één aandeel het minimum en dan is 2.000 dollar een flink bedrag. En je wil toch dat je aandeel voor een relatief breed publiek aantrekkelijk blijft. Anders stijgt de koers zó hoog dat er weinig beleggers overblijven die jouw aandeel nog kunnen kopen. Dat zet ook weer druk op de koers."

Tevens is het prettig voor bedrijven als er variatie is onder de eigenaren van hun aandeel, denkt hij. "Als je aandelen in handen zijn van een paar grote beleggers en eentje stapt eruit, zie je meteen dat dit een drukkend effect heeft op de koers."

Is Tesla het eerste bedrijf dat een dergelijke stap zet?

Nee, Tesla is zeker niet het eerste bedrijf dat besluit om zijn aandelen te splitsen. Apple heeft dit in het verleden al meerdere keren gedaan en kondigde vorige maand aan om voor de vijfde keer zijn aandelen in stukken te hakken. Die splitsing vond eerder deze week plaats.

"Ook in de tijd van de internetbubbel aan het begin van deze eeuw kwam het regelmatig voor dat bedrijven hun aandelen splitsten", zegt Sanders. Helemaal ongebruikelijk is het dus niet. Voor Tesla is het echter wel de eerste keer dat het zijn aandelen in stukken hakt.

Kan de beslissing ook negatief uitpakken voor Tesla?

Dat is niet de verwachting. Zoals eerder al gemeld, neemt het aantal beleggers dat nu een aandeel kan kopen alleen maar toe. "Dit kan de vraag naar het aandeel laten stijgen en stuwt de prijs", legt Sanders uit.

Toch zorgt dit waarschijnlijk niet voor een al te grote koerssprong in de komende week. Op het moment dat een splitsing wordt aangekondigd, wordt de vraag naar het aandeel al groter. Een belangrijk deel van de koerswinst van het Tesla-aandeel is dus waarschijnlijk al kort na de aankondiging op 11 augustus geboekt. Dat denkt ook Homan. "Na vrijdag zal de koers het weer op eigen kracht moeten doen."