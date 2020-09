De koersen van aandelen op de beurs in de Japanse hoofdstad Tokio zijn vrijdag gekelderd, nadat het nieuws naar buiten kwam dat premier Shinzo Abe mogelijk zijn aftreden bekend zou maken, wat hij enkele uren later ook daadwerkelijk deed. Abe is de langstzittende premier van het Aziatische land.

Gedurende de handelsdag in Japan schommelde de Nikkei Index vrijwel de gehele dag rond de 23.300 punten, om uiteindelijk in het laatste handelsuur te zakken naar 22.882 punten. Het betekende een verlies van grofweg 1,4 procent. Dit terwijl diverse andere belangrijke beurzen in Aziatische landen een stijging lieten zien.

Abe lijdt al geruime tijd aan de chronische darmziekte colitis ulcerosa. Eerder op vrijdag meldden diverse media dat de 65-jarige premier zijn aftreden bekend zou maken. Zijn zwakke gezondheid zou de reden zijn dat hij zijn functie wil neerleggen. Inmiddels heeft de bewindsman officieel bekendgemaakt dat hij zijn functie neerlegt.

De premier is al sinds 2012 aan de macht. Volgens persbureau Reuters is de steun voor Abe echter op het laagste punt beland sinds zijn aantreden acht jaar geleden en ook lager dan in zijn eerste termijn in het eerste decennium van deze eeuw.