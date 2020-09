De Schiphol Group, waar de luchthavens van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad onder vallen, ontkomt niet aan een reorganisatie. Enkele honderden banen op een totaal personeelsbestand van zo'n drieduizend worden geschrapt. Dat maakte de Schiphol Group vrijdag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Als gevolg van de coronacrisis wil Schiphol de kosten in de komende jaren met een vijfde tot een kwart terugbrengen. "De kostenbesparingen zullen op alle onderdelen van de bedrijfslasten worden gerealiseerd, ook op diensten en contracten. Dit zal echter ook betekenen dat het aantal banen binnen Schiphol Group zal afnemen."

Schiphol-topman Dick Benschop kan het aantal niet verder kwantificeren, maar hij sluit gedwongen ontslagen niet uit. Volgens de CEO gaat het hoofdzakelijk om kantoorbanen. "In alle lagen van de organisatie waarbij we van bovenaf kijken."

De luchtvaart is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Het vliegverkeer is zeker in de eerste periode na de uitbraak zo goed als verdampt. Het aantal passagiers dat via Schiphol reisde, daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 62 procent tot iets meer dan 13 miljoen. Vorig jaar waren dat er nog 34,5 miljoen.

Onder de streep noteerde de Schiphol Group een verlies van 246 miljoen euro, tegen een winst van 133 miljoen euro vorig jaar. Op 30 maart van dit jaar zag Schiphol de bui al hangen en gaf een winstwaarschuwing af. Ook maakte de luchthavenexploitant eerder dit jaar al bekend uitbreidingen, zoals een nieuw terminalgebouw, op de lange baan te schuiven.

Verder heeft de luchthavenexploitant het dividend voor de aandeelhouders, waarvan de Staat de grootste is, en de bonus voor het management over 2019 niet uitgekeerd. Schiphol Group heeft ook gebruikgemaakt van de NOW-regelingen.

Vooruitzichten zijn heel onzeker

Voor heel 2020 rekent Schiphol nu op een teruggang in passagiersaantallen van tussen de 55 en 72 procent vergeleken met vorig jaar. In 2019 reisden tegen de 72 miljoen passagiers via de nationale luchthaven. Volgens Schiphol zijn de vooruitzichten zeer onzeker en hangen die af van veel factoren, zoals een vaccin, hoe de economie zich ontwikkelt en het gedrag van passagiers en bedrijven.

"Op basis van scenario's is de verwachting dat het verkeer pas in 2023-2025 weer op het niveau van 2019 zal zijn", aldus de Schiphol Group.