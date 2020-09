De Amerikaanse president Donald Trump dreigt al met nieuwe importheffingen voor als hij herkozen wordt. Hij wil tarieven opleggen op producten aan elk bedrijf dat de Verenigde Staten verlaat en elders banen creëert, zo zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.

"We zullen ervoor zorgen dat onze bedrijven en onze banen in ons land blijven, zoals ik al langere tijd doe", aldus Trump in zijn toespraak op de Republikeinse Nationale Conventie, waar hij zijn nominatie als kandidaat accepteerde. "Joe Bidens agenda is Made in China. Mijn agenda is Made in the USA", zei Trump.

In zijn periode als president schuwt Trump handelsconflicten niet. Zo ligt hij al langere tijd overhoop met China. Hij legde het land importtarieven op goederen ter waarde van 370 miljard dollar op. In mei dreigde hij nog nieuwe belastingen in te voeren voor Amerikaanse bedrijven die goederen buiten de VS produceren.

Bedrijven die werkgelegenheid terugbrengen naar de VS zouden juist kunnen rekenen op een gunstige fiscale behandeling.