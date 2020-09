De eerste testvluchten met de Boeing 737 MAX, die sinds maart vorig jaar aan de grond staat, worden in de week van 7 september gehouden. Dat heeft de Europese luchtvaartautoriteit EASA donderdag bekendgemaakt.

De proefvlucht wordt gehouden in het Canadese Vancouver. In de week voorafgaand daaraan wordt getest in de simulator op de Londense luchthaven Gatwick.

EASA zegt samen met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en Boeing gestaag te hebben doorgewerkt aan een terugkeer van de 737 MAX in het luchtruim. Na twee crashes in een paar maanden tijd kreeg het toestel wereldwijd een vliegverbod.

Alhoewel Boeing nog niet helemaal klaar is met het proces, vindt EASA de stappen die de vliegtuigbouwer heeft afgerond voldoende om testvluchten in te plannen. "De testvluchten zijn voor ons een voorwaarde om het nieuwe ontwerp goed te keuren", aldus EASA.