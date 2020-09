Waar de meeste branches te lijden hebben onder de coronacrisis, rinkelen de kassa's van Nederlandse tuincentra aan één stuk door. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Tuinbranche Nederland. Verkopers van onder meer plantjes, barbecues en tuinoverkappingen zagen de omzet in de eerste helft van dit jaar toenemen naar 800 miljoen euro, 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

"We hebben nog nooit zulke omzetten gezien", vertelt Brenda Horstra, adjunct-directeur van brancheorganisatie Tuinbranche aan NU.nl. Ze wijst naar de coronapandemie als een van de hoofdoorzaken van de stijgende verkopen.

Door de lockdown, gecombineerd met het mooie weer, waren Nederlanders vaker in de tuin te vinden om het rondom het huis wat gezelliger te maken. Zaden, groenteplantjes, maar ook tuinoverkappingen werden daarom vaker verkocht.

Ook werden er grote omzetten uit barbecues behaald. "Mensen konden niet naar restaurants, dus zijn we thuis wat lekkerder gaan eten en meer in de tuin gaan koken", vertelt Horstra.

Binnenshuis ook meer groen

Niet alleen buitenshuis kweekten Nederlanders tijdens de coronapandemie groene vingers, ook binnenshuis werd er meer geld in groenwaar gestoken. Vooral om het thuiswerken gezelliger te maken, "maar het geeft ook verkoeling op warme dagen", legt Horstra uit.

Dat de strengste lockdownmaatregelen inmiddels achter de rug zijn, betekent niet dat de tuincentra het weer rustig hebben. "In weekcijfers zien we dat dit door blijft gaan. Het blijft mooi weer en we blijven bezig in de tuin", aldus de adjunct-directeur van Tuinbranche.

Interesse in groenwaar neemt al langer toe

Tuincentra zien de interesse in groenwaar al jaren toenemen door de aandacht voor klimaatverandering en de verandering in het Nederlandse weerbeeld. Zo nemen steeds meer Nederlanders bijvoorbeeld groene daken en worden tegels vaker vervangen door plantjes om stortbuien op te vangen, maar ook om voor verkoeling te zorgen.

Om mensen te helpen met het verduurzamen van de tuin zijn in een handjevol Nederlandse tuincentra zogeheten Groene Klimaatpleinen geopend, een samenwerkingsverband tussen Tuinbranche Nederland, lokale overheden en natuurorganisaties. Mensen kunnen daar tips krijgen voor de verduurzaming, maar ook meteen een subsidieaanvraag indienen.