De gedwongen sluiting van alle veertien vestigingen van Holland Casino duwde het bedrijf flink in het rood in de eerste helft van dit jaar. Ook voor de rest van 2020 is de casino-uitbater niet vrolijk gestemd, deelde het donderdag mee.

Vanaf vrijdag 13 maart moesten alle casino's op slot. Pas op 1 juli gingen de vestigingen weer open. Daardoor waren de gokpaleizen dus meer dan de helft van de tijd gesloten in de eerste zes maanden van dit jaar.

Vorig jaar boekte het bedrijf in de eerst jaarhelft nog een omzet van 353,8 miljoen euro. Daar bleef in de eerste zes maanden van dit jaar nog slechts 146,3 miljoen van over, een daling van bijna 60 procent. Het resultaat onder aan de streep kwam uit op 28,3 miljoen in de min, terwijl dat vorig jaar nog een winst was van 32,5 miljoen euro.

Het jaar begon goed voor Holland Casino. Tot aan 12 maart lag de omzet 7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal bezoekers en het uitgegeven bedrag per bezoeker waren hoger. De uitbraak van COVID-19 gooide daarna roet in het eten.

Inmiddels zijn de casino's weer open, maar heeft het bedrijf wel maatregelen moeten nemen om besmettingen onder personeel en gasten te voorkomen. Daardoor kunnen de casino's slechts 30 procent van de normale hoeveelheid gasten ontvangen.

'Vooruitzichten voor 2021 zijn uitermate onzeker'

Mede daardoor is het bedrijf ook over de tweede jaarhelft allerminst positief. Volgens het bestuur is er nog steeds veel onzekerheid voor de rest van het jaar en ook voor 2021 zijn de vooruitzichten "uitermate onzeker".

Het bedrijf bekijkt daarom momenteel welke maatregelen het wil nemen om "financieel gezond en toekomstbestendig te blijven" en verwacht hierover eind dit jaar meer duidelijkheid te hebben.

Het verlies is ook slecht nieuws voor de staatskas. Holland Casino is een staatsbedrijf en staat zijn winst af aan het Rijk. Van winst was in het eerste half jaar dus geen sprake, bleek donderdag.