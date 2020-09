De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn dicht bij een akkoord over de begroting voor komend jaar en over een derde steunpakket om de economie door de coronacrisis heen te loodsen. Dat zei premier Mark Rutte in de nacht van woensdag op donderdag na afloop van een overleg dat tot in de nachtelijke uren duurde.

"Mijn verwachting is dat het coalitieoverleg er niet verder over hoeft te praten", zei Rutte tegen RTL Nieuws. "Donderdag hopen we het af te ronden." Over de inhoud wilde de premier nog niets kwijt. Ook moet er nog goedkeuring komen van het kabinet.

"Er is natuurlijk heel veel dat moet gebeuren, zeker omdat er natuurlijk echt wat aan de hand is in het land. Gegeven de stand van de economie en gegeven wat we allemaal merken van corona. Dus het is complexer dan anders", aldus minister van Financiën Wopke Hoekstra in een toelichting.

Hij laat weten dat de partijen "een heel eind zijn" met de begroting voor 2021.

Donderdag wordt er verder onderhandeld door het kabinet. Naar verwachting worden de resultaten vrijdag na de ministerraad gepresenteerd.

Enkele plannen lekten al uit

Wat betreft het derde steunpakket moet onder meer worden bekeken of er een verlenging komt van de veelgebruikte loonkostensteun (de NOW-regeling). Die wordt waarschijnlijk verlengd, maar wordt ook iets soberder. Dat geldt ook voor de steun voor zzp'ers, de zogenoemde Tozo-regeling.

De NOS meldde woensdag dat er naar het vermogen van de zelfstandige wordt gekeken bij de berekening van de steun. Het inkomen van de partner telde al mee.

Volgens RTL Nieuws is er een fonds in de maak van 20 miljard euro waarmee de economie de komende vijf jaar mee wordt gestimuleerd.